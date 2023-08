Scontro fra un camion dei vigili del fuoco e uno scooter, un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 31 agosto in piazza Rotonda a Borgoratti. A scontrarsi un camion dei vigili del fuoco e uno scooter.

Le cause e la dinamica sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale che ha chiuso via Cadighiara in entrambe le direzione per eseguire i rilievi. Il motociclista in seguito allo schianto è rovinato a terra e si è procurato la frattura di un polso, alcuni traumi e diverse escoriazioni.

L'uomo è stato ricoverato in codice giallo da un'ambulanza della Croce verde di Quarto all'ospedale San Martino.