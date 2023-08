Travolge scooter e si schianta contro dehor, ferita una 32enne

Brutto incidente nel pomeriggio di martedì 1 agosto 2023 in via Borgoratti. Un'auto, una Panda guidata da un uomo, è finita contro una ragazza a bordo di uno scooter, per poi terminare la propria corsa sfasciando il dehor di un bar.

Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della NV San Fruttuoso e l'automedica Golf 1. La ragazza, una 32enne, ha riportato diversi traumi, è stata portata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova e si trova ricoverata in ortopedia.

Secondo alcune testimonianze l'uomo alla guida dell'auto ha cercato di superare un autobus, finendo contromano. Presente sul posto anche la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica.