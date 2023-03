Pedone travolto da una moto, in codice rosso al San Martino

Un altro grave incidente sulle strade genovesi. Un uomo di circa 60 anni è stato investito da una moto intorno alle 6 di giovedì 30 marzo, in via Costantino Reta, a Bolzaneto.

Sul posto l'automedica Golf 2, un'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese e la polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, per i rilievi del caso e per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti a causa della riduzione della carreggiata.

Il ferito è stato stabilizzato sul posto e portato in codice rosso, quello attribuito ai casi più gravi, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Dalla centrale operativa della polizia locale segnalano anche rallentamenti in sopraelevata direzione centro e a Multedo per via di un incidente in via dei Reggio.

Intorno alle 8.40 un altro incidente in corso Armellini a Castelletto con una persona, che è stata portata in codice giallo al San Martino.