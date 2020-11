Incidente a Bolzaneto, quattro feriti

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 12.30 di giovedì 26 novembre 2020 in via Bruzzo a Bolzaneto all'altezza del mercato ortofrutticolo. Sul posto sono intervenute ambulanze e automediche, ma per fortuna le conseguenze si sono rivelate meno gravi di quanto apparso in un primo momento.

Quattro persone hanno riportato ferite non gravi e sono state trasportate tutte al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, tre in codice giallo e una in codice verde. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti in tutta la zona.

Da chiarire la dinamica dell'accaduto.