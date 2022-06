Tir precipita sulla strada sottostante, autista in codice rosso

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti a Genova, in lungotorrente Secca, per un incidente stradale.

Per causa in via di accertamento, un tir è caduto dalla soprastante via dei Mercati Generali. Il conducente, uscito autonomamente, è stato trasportato all'ospedale in codice rosso.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area ed hanno atteso l'autogrú per la rimozione. Sul posto anche la polizia locale con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

La strada è stata riaperta dopo diverse ore, più di preciso intorno alle 4 di notte.