Schianto a Bolzaneto, motociclista in codice rosso al San Martino

Grave incidente a Bolzaneto nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 maggio.

Una moto si è schiantata in via Romairone, vicino all'Ipercoop, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale sezione infortunistica, intervenuta sul posto.

Il motociclista, di circa 30 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'ambulanza e l'automedica.