Guasto in autostrada, pullman fermo e passeggeri a terra

Guasto in autostrada, passeggeri a terra.

È successo venerdì sera in A7, al Km 123. Un pullman turistico, con targa straniera, si è fermato sull'A7 a un chilometro circa dall'uscita di Bolzaneto per un problema tecnico che lo ha costretto a fermare la marcia.

I passeggeri sono stati invitati a scendere dal mezzo, in attesa del bus sostitutivo arrivato nel giro di mezz'ora. Prevedibili i rallentamenti verso Genova, nonostante la polizia stradale abbia chiuso soltanto una corsia, così come le proteste dei passeggeri che sono stati comunque costretti ad un'attesa e a scendere in autostrada con i loro bagagli a mano.