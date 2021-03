Incidente a Bolzaneto, 87enne investito da un'auto: è grave

Intubato e trasportato in codice rosso al San Martino

Pedone investito a Bolzaneto in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia intorno alle 7.20 di venerdì 19 marzo 2021. Un uomo di 87 anni, nato nel 1934, è stato travolto da un'automobile mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale e i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. L'anziano, in gravi condizioni, è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Ferita anche la donna alla guida dell'auto, trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto gli agenti della sezione infortunistica per cercare di fare luce sulle dinamiche dell'incidente.