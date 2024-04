Cade dal tetto di un capannone con la moto, giovane gravissimo

Un giovane di 25 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente, avvenuto poco dopo le 12.30 di domenica 7 aprile 2024 in lungotorrente Secca a Bolzaneto.

Pare che il giovane stesse provando una moto sul tetto di un capannone, quando, per ragioni da chiarire, è finito di sotto, compiendo un volo di oltre dieci metri.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Oro di Manesseno, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia.

Il giovane è stato portato in codice rosso, privo di conoscenza, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Avviate indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

