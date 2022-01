Tragedia a Bolzaneto, ciclista muore schiacciato da un tir

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 10 gennaio 2022 a Bolzaneto. Un ciclista è morto in seguito a uno scontro con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ma purtroppo per l'uomo, di età compresa tra 40 e 50 anni, non c'è stato niente da fare.

Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia locale. L'incidente è avvenuto sul ponte Divisione Alpina Cuneese. La dinamica dell'incidente resta da chiarire.

Dopo il giovane investito da una moto a San Fruttuoso, questa è la seconda vittima sulle strade genovesi da inizio anno.