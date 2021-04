Incidente in A7, camion si ribalta al casello di Bolzaneto

Un camion si è ribaltato nel primo pomeriggio di venerdì poco dopo l'entrata del casello di Bolzaneto, sulla A7.

Il mezzo pesante è uscito di strada superando la barriera e finendo su un fianco, bloccando parte della carreggiata. Il conducente inizialmente sembrava incastrato all’interno, ma è riuscito a uscire da solo ed è stato accompagnato in via precauzionale all’ospedale per un controllo.

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e personale di Autostrade per la rimozione. L’autostrada è rimasta comunque aperta, con qualche rallentamento in entrata.