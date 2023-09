Mamma con passeggino, travolta da camion in retromarcia

Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Bolzaneto intorno alle 13 di lunedì 4 settembre 2023. Un camion in retromarcia ha urtato una mamma con un passeggino, schiacciandola contro un cancello.

Sul posto sono intervenute due automediche, Golf 2 e 4, e tre ambulanze: Croce Verde di Pontedecimo, Oro di Manesseno e Rosa rivarolese, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

La donna e l'altra persona sono state portate in ospedale in codice giallo, mentre il bimbo, che per fortuna non ha riportato conseguenze, è stato affidato alla nonna e portato a casa.