Giovane caduto dal tetto di un capannone, è in rianimazione

Il ragazzo di 26 anni rimasto vittima, domenica, di una caduta in moto a Bolzaneto si trova attualmente ricoverato, in prognosi riservata, presso la rianimazione al terzo piano del monoblocco dell'ospedale San Martino, dove era stato portato in codice rosso.

Politraumatizzato, il giovane verrà a stretto giro rivalutato. Nel frattempo proseguono le indagini per fare luce sull'accaduto. L'allarme è scattato poco dopo le 12.30 di domenica. Secondo quanto ricostruito finora il giovane stava provando una moto sul tetto di un capannone, adibito a parcheggio.

Dopo aver urtato un muretto, sarebbe stato sbalzato dal mezzo, finendo prima sul tetto di un camion, rimasto danneggiato, e poi a terra, compiendo un volo di oltre 15 metri. Le indagini sono affidate alla polizia locale.

