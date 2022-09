Si schianta contro due auto in sosta, 65enne in codice rosso al San Martino

Ha perso il controllo dell'auto ed è andata a schiantarsi contro due veicoli in sosta.

Potrebbe esserci un malore tra le cause del grave sinistro che ha coinvolto una 65enne nel primo pomeriggio del 30 settembre.

La donna alla guida di una Fiat Seicento era diretta a Bolzaneto quando sul ponte Divisione Alpina Cuneense ha avuto l'incidente. Sul posto sono intervenute una pattuglia del quinto distretto della polizia locale, i vigili della sezione infortunistica e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto estrarre la conducente rimasta incastrata con le gambe sotto lo sterzo.

I militi della Croce Azzurra di Fegino, inviata dal 118, insieme all'automedica Golf 4, hanno trasportato la signora in codice rosso al San Martino. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.