Bolzaneto, auto contro moto: un ferito grave e strada chiusa per ore

Incidente stradale nella serata di venerdì in via Reta, a poca distanza da piazza Rissotto, a Bolzaneto.

Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto: ad avere la peggio il motociclista, sbalzato di sella e rovinato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso: ambulanza e automedica che hanno portato l’uomo al Villa Scassi in codice rosso, e Infortunistica per accertare la dinamica dell’incidente.

I rilievi sono durati sino a tarda notte, con ripercussioni anche sul traffico: via Reta è una strada stretta, e i mezzi - autobus compresi - non sono riusciti a passare sino a quando le operazioni non sono terminate.