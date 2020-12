Bolzaneto, auto si ribalta e precipita in una scarpata

Un volo di 10 metri da cui sono usciti, miracolosamente, illesi: incidente stradale giovedì mattina in località Cremeno, a Bolzaneto, dove un’auto è uscita di strada finendo in una scarpata.

Al volante della macchina un pensionato, che viaggiava con sua moglie e che ha perso il controllo in una curva.

L’auto è uscita di strada ed è precipitata per 10 metri in una scarpata sottostante. La coppia di anziani è uscita illesa dalla caduta, e non ha avuto bisogno di cure ospedaliere. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, dopo essersi assicurati delle condizioni di salute dei due pensionati, hanno avviato il recupero dell’auto, difficile a causa della posizione.