Frontale sull'Aurelia, quattro giovani feriti

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale, avvenuto sulla Via Aurelia poco dopo le 19.30 di domenica 11 febbraio 2024. Le due auto su cui viaggiavano si sono scontrate frontalmente, per ragioni da chiarire, all'altezza dell'incrocio con via Adelina a Bogliasco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'automedica Golf 6 e quattro ambulanze (Croci Verde, Gialla, Rossa e volontari del soccorso di Ruta). I feriti sono stati accompagnati tutti in codice giallo in ospedale, due al Galliera e altrettanti al San Martino.

Pesanti ripercussioni sul traffico, già congestionato dal gran numero di veicoli, in viaggio per il rientro dal weekend. Le due auto coinvolte nell'incidente recavano entrambe l'adesivo con la 'P' di principiante. Poco meno di un anno fa, quasi nello stesso punto, era morto un motociclista 68enne, travolto da un'auto finita contromano.