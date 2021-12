Auto abbatte cabina dell'Enel e precipita sulle case

Incidente ad alta tensione nel pomeriggio di Natale a Bogliasco.

Un'atuo dopo aver centrato e sradicato una cabina dell'Enel è rimasta in bilico sopra a delle case in via Adelina. I vigili del fuoco, prima di spostare la vettura, hanno dovuto aspettare che i tecnici del gestoe elettico togliessero la tensione per evitare cortocircuiti e l'innesco di incendi.

Il personale del 118 raggiunte le due persone a bordo le ha portate sull'ambulanza dove sono state visitate: per fortuna sono risultate entrambe in buone condizioni di salute.