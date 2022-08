Incidente auto-moto sull'Aurelia, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 11.30 di lunedì 8 agosto 2022 sulla Via Aurelia a Bogliasco. A scontrarsi sono state un'auto e una moto.

Sul posto sono intervenute, oltre all'automedica Golf 6, un'ambulanza della Croce Verde di Bogliasco e una della Croce Rossa di Sori.

Entrambi i feriti, una donna che viaggiava in sella al mezzo a due ruote e un uomo, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo. Ripercussioni sul traffico finché i mezzi incidentati non sono stati rimossi.