Mamma con passeggino investita da un'auto

Grosso spavento per i testimoni che hanno assistito all'incidente, che si è verificato poco prima delle 10.30 di mercoledì 16 novembre 2022 in via Bobbio a Staglieno. Un'auto ha investito una mamma con un passeggino.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Gialla e l'altra della Croce Verde sezione Burlando, oltre all'automedica Golf 3 e alla polizia locale. Allertati anche i vigili del fuoco.

I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, ma poi per fortuna, una volta sul posto, il medico ha attribuito a madre e figlio il codice giallo. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino e il piccolo al Gaslini, dove è immediatamente arrivato il padre.

L'incidente ha provocato qualche rallentamento alla viabilità.