Camion in avaria, coda chilometrica in autostrada

La giornata di martedì 7 maggio inizia con code da "bollino nero" e disagi sull'autostrada A26 a causa di un camion in avaria.

È successo verso le 7,30 tra Masone e Ovada, in direzione Gravellona Toce: il mezzo pesante si è fermato all'interno della galleria Montà Sud e in quell'area il traffico prima è rimasto completamente bloccato, poi si è rimesso lentamente in movimento ma con 7 km di coda.

A chi viaggia verso nord, Aspi consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova. Ai soli veicoli leggeri che viaggiano in A26 il consiglio è di uscire a Masone e rientrare in autostrada a Ovada.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Altre criticità sulla A10 poco dopo le 8 dove, a causa di un incidente, è stata introdotta una deviazione in uscita a Genova Pra', in direzione Ventimiglia.