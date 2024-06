Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Rossa di Sori, il 40enne è stato soccorso e trasportato, cosciente, in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Presenti sull'Aurelia anche i carabinieri per i necessari accertamenti sulla dinamica, si tratterebbe comunque di un incidente autonomo.

Un guasto alla bicicletta e la caduta rovinosa sull'asfalto. Un 40enne è stato soccorso intorno alle ore 5:30 di venerdì 28 giugno 2024 mentre stava pedalando tra Sori e Recco, sull'Aurelia all'altezza del ponte di Mulinetti, probabilmente per un guasto alla bici, è finito per terra riportando un trauma cranico commotivo e diverse contusioni.

Schianto in bicicletta: 40enne in codice rosso in ospedale