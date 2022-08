Cade dalla bici e sbatte la testa: 60enne intubato, in ospedale con l'elicottero

Grave incidente stradale intorno alle 14:15 di sabato 20 agosto 2022 lungo la via Aurelia in località Bracco, coinvolto un ciclista di 60 anni, probabilmente un turista. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, non sembrerebbero però coinvolti altri mezzi e si tratterebbe quindi di incidente autonomo.

L'uomo ha riportato un trauma cranico schiantandosi con il proprio mezzo a due ruote. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Tango 1, l'infermierizzata India e l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso.

Il medico ha intubato il 60enne sul posto, poi è stato disposto il trasferimento d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco.