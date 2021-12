Cinghiale travolto e ucciso sulla statale della Fontanabuona

Schianto tra un'auto e un cinghiale sulla statale della Fontanabuona.

L'animale è sbucato dal buio e il conducente della macchina non ha potuto far niente per evitare il colpo che è risultato fatale per l'ungulato.

La parte frontale dell'auto è andata distrutta nell'impatto, sul posto i mezzi di soccorso. Le persone a bordo non risultano essere ferite gravemente. Traffico in entrambe le direzioni.