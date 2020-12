Frontale sulla SS 45 e auto fuori strada a Torriglia: traffico in tilt per ore

Doppio incidente e serata da incubi per il traffico, quella di giovedì, nella porzione di entroterra che va da Bargagli a Torrigli.

Il primo incidente è avvenuto sulla SS 45 all’altezza di Bargagli giovedì sera ha bloccato il traffico per ore di fatto interrompendo il transito verso la val Trebbia.

Lo schianto, frontale, ha coinvolto un’auto e un mini van: nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma è stato necessario attendere la rimozione di entrambi i veicoli Circa due ore dopo l’incidente, il traffico è tornato alla normalità. Decine gli automobilisti rimasti fermi in coda.

Il secondo incidente è avvenuto all’altezza del bivio che porta alla frazione Porcarezze, nei pressi di Torriglia. In questo caso si è trattato di un automobilista che ha perso il controllo dell’auto finendo in uno scavo aperto. Recuperato anche in questo caso senza ferite, ma il traffico ha subito un’altra battuta d’arresto.