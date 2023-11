Sfugge al controllo della mamma, bimbo investito da un’auto

Momenti di apprensione ieri pomeriggio per l'investimento di un bimbo in via del Lagaccio.

Secondo quanto finora ricostruito, il piccolo di appena 3 anni sarebbe sfuggito al controllo della madre e sarebbe andato a finire contro un'auto in transito.

Per fortuna l'impatto non è stato violento e il bambino è rimasto sempre vigile e orientato, seppure molto spaventato. Chiamato il 112, sul posto sono intervenute l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della pubblica assistenza Moresco che ha traportato il bimbo in codice giallo al Gaslini, accompagnato dalla madre.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.