Travolto da un'auto: 12enne in codice rosso all'ospedale

Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'automobile in via Parma a Chiavari, nella frazione di Caperana, intorno alle 7:30 di giovedì 19 gennaio 2023. Da accertare la dinamica, il giovane è stato portato in gravi condizioni in ospedale.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno, il giovane studente ha riportato un trauma cranico importante e altre lesioni, è rimasto cosciente ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Anche a Lavagna è stato investito un pedone nella mattinata di giovedì sull'Aurelia, ma conseguenze meno gravi: è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Lavagna.