Scontra una bimba mentre fa manovra con l'auto: 11enne portata al Gaslini

È finita all'ospedale pediatrico Gaslini la bambina colpita da un'auto in retromarcia a Sestri Levante.

È successo in via Sara nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 gennaio: il guidatore con tutta probabilità non ha visto la piccola che stava passando dietro l'auto e così, inserendo la retromarcia, ha fatto manovra scontrandola e schiacciandole un piede.

La piccola è stata portata in codice giallo in ospedale dai volontari della Croce Rossa di Riva Trigoso accorsi sul posto.