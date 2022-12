Bimba investita dal papà, il Gaslini: "Stabile, ma sotto osservazione"

Sono stabili le condizioni della bambina di 3 anni portata d'urgenza all'ospedale Gaslini di Genova domenica 11 dicembre 2022 dopo essere stata investita dal padre a Moconesi.

L'ospedale ha spiegato che "ha riportato un trauma toraco addominale ed è attualmente stabile. La piccola permane ricoverata in rianimazione: non necessita di supporti vitali, ma è in osservazione per una grave lacerazione epatica, che non dovrebbe richiedere trattamento chirurgico ma solo, auspicabilmente, conservativo".