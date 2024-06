Autostrade, quattro incidenti (di cui tre vicini) nel giro di pochi minuti: disagi e code

Tardo pomeriggio e serata segnati dagli incidenti e dalle conseguenti code chilometriche sulle autostrade genovesi.

Poco prima delle 19 si è formata una coda di 4 km in uscita al casello di Genova Ovest a causa di ben tre tamponamenti in zona. Due tra il casello e la sopraelevata, e uno sul ponte San Giorgio, sempre in direzione Genova. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Fegino.

Non c'è pace neanche a ponente: dopo le 19, tra Pra' e Arenzano, altra coda di 3 km, in direzione Ventimiglia, per incidente.