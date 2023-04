Incidenti e veicoli in avaria: code in autostrada a ponente a levante

Inizio settimana complicato sulle autostrade genovesi, a causa di alcune code formatesi per incidente stradale, da una parte, e per un veicolo in avaria dall'altra.

Sulla A10, verso le 9,16, si è formata una coda di 3 km tra i caselli di Pra' e Aeroporto (in direzione Genova) a causa di uno scontro che per motivi da chiarire ha visto coinvolte due persone. Sul posto è accorsa la Croce Verde Pegliese in codice giallo, ma i pazienti - giudicati meno gravi del previsto - sono stati trattati sul posto.

Sulla A12, invece, tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova, poco dopo le 9 si è formata una coda di "appena" 1 km per veicolo in avaria.