Incidente tra i cantieri della A12, tre feriti

Grave incidente in autostrada, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 dicembre 2021, in prossimità di uno scambio di carreggiata, sulla A12 tra Rapallo e Chiavari.

Coinvolti nello schianto tre giovani che sono rimasti feriti. Intervenuti sul posto polizia stradale per chiarire la dinamica dell'incidente (non risulterebbero coinvolti altri veicoli) e 118 per i soccorsi.

Il ragazzo più grave è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso, gli altri due all'ospedale di Lavagna.