Mattinata di incidenti in autostrada e in città: traffico bloccato, "tappi" e disagi

Mattinata di incidenti in autostrada e in città, dovuti in buona parte alla pioggia che rende scivoloso l'asfalto. Da tenere conto anche dell'aumento dei veicoli in strada, oggi, a causa dello sciopero del personale dei treni.

Sulla A10, poco dopo le 7, un incidente nei pressi dell'uscita di Genova Aeroporto, ha bloccato la viabilità in autostrada e creato pesanti ripercussioni anche in città. Sul posto è accorsa la Croce d'Oro di Sampierdarena ma per fortuna non si registrano feriti gravi.

Il "tappo" che si è creato in autostrada però ha mandato in tilt anche la viabilità cittadina: sulla Guido Rossa, poco dopo le 8, segnalato traffico bloccato in direzione ponente, in particolare per raggiungere il casello autostradale dell'aeroporto. La viabilità è tornata regolare poco prima delle 10.

Non è tutto perché sono stati segnalati anche diversi altri disagi in città: da segnalare, dopo le 9 in corso Gastaldi, un incidente che ha coinvolto un motorino. Sul posto ambulanza e automedica, polizia di Stato e locale. Da levante verso il centro gli automobilisti viaggiano su una sola corsia.