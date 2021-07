Autostrade, incidente sulla A10 e cantieri: mattinata di code, 8 km sulla A26

Altra mattinata di disagi per chi viaggia in Liguria

Dopo una giornata da incubo come quella di martedì 6 luglio 2021 la mattinata di mercoledì 7 riparte con le code in autostrada con i liguri in viaggio nuovamente alle prese con i disagi con i cantieri disseminati sulle principali arterie stradali.

La situazione più complicata è quella sulla A26 con otto chilometri di coda segnalati in direzione Genova tra Masone e il bivio A26/A10, verso Gravellona Toce invece sono "solo" due i chilometri di coda.

Tre quelli sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano e rallentamenti anche sulla A12 tra Rapallo e Chiavari, sempre a causa dei lavori.

Un incidente sulla A10 ha causato invece tre chilometri di coda in direzione ponente tra il bivio A10/A7 e Pegli dove sono segnalati anche rallentamenti in direzione Genova verso Genova Aeroporto e poi verso il bivio con la A7.

A ponente anche tre chilometri di coda tra Celle Ligure e l'inizio della Complanare di Savona per lavori.