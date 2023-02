Cantieri e incidenti: mattinata di code in autostrada

Un'altra giornata complicata sulle autostrade della Liguria, con diversi chilometri di coda tra cantieri e incidenti.

Sabato 4 febbraio 2023, intorno alle 11, si sono formati fino a quattro chilometri di coda tra il bivio A10/A26 e Arenzano in direzione ponente a causa di un incidente senza feriti in un tratto coinvolto anche da diversi lavori con restringimenti di carreggiata, rallentamenti anche in direzione opposta, verso Genova.

Intorno alle 11:40 c'è stato invece un secondo incidente sulla A12 tra Recco e Rapallo in direzione levante, in questo caso uno scontro tra un camion e un'automobile con due feriti, fortunatamente non gravi: un bambino è stato portato al Gaslini in codice giallo dai Volontari del Soccorso di Ruta e una persona in codice verde al San Martino dalla Croce Verde Camogli. Si sono formati circa due chilometri di coda, in entrambi i casi è intervenuta anche la Polizia Stradale.