Incidente in autostrada, traffico bloccato tra A7 e A12

Autostrade per l'Italia segnala cinque chilometri di coda tra Busalla e il bivio A7/A12 in direzione Genova

Traffico bloccato e code in autostrada a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 16 al bivio tra A7 e A12. Autostrade per l'Italia segnala cinque chilometri di coda intorno alle 16.30 tra Busalla e l'allacciamento in direzione Genova.

Auto incollonate e traffico bloccato anche tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 sempre in direzione capoluogo a causa dei lavori in corso, in questo caso sono quattro i chilometri di coda segnalati intorno alle ore 17.

Due invece i chilometri di coda sulla A26 tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce; uno infine sulla A10 tra Savona e Albisola. Anche in questi ultimi due casi per i cantieri.