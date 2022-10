Due incidenti e traffico in tilt in autostrada: code chilometriche su A12 e A26

Ancora una mattinata caos sulle autostrade della Liguria a causa di due incidenti che hanno generato rallentamenti e code tra A26 e A12.

Nel primo caso, intorno alle 11 di sabato 29 ottobre 2022 l'incidente è avvenuto appena fuori dai confini regionali sulla A26, un tamponamento tra alcuni veicoli che ha causato sette chilometri di coda in direzione Genova tra il bivio per la A7 e Ovada. Non risulterebbero esserci feriti.

Il secondo incidente, che ha coinvolto due auto sulla A12 all'altezza di Chiavari con un ferito in codice verde, si sono formate code in entrambe le direzioni: alle ore 12:15 sono segnalate auto incolonnate per cinque chilometri tra Recco e Chiavari in direzione levante e per quattro tra Chiavari e Rapallo verso Genova.

Traffico intenso e rallentamenti anche sulla A7, tra Bolzaneto e il bivio A7/A12 verso Genova.