Tamponamento in A10, chiuso il casello di Pra'

Chiuso il casello di Genova-Pra' in direzione del capoluogo ligure per un incidente stradale.

Questa mattina, venerdì 17 febbraio, intorno alle 12.30 due auto si sono tamponate all'altezza del chilometro 10.7. Fortunatamente in seguito all'incidente non si registrano feriti ma si sono formate code per la presenza dei due mezzi sulla carreggiata e, per agevolare l'intervento dei carro attrezzi, la polizia stradale ha disposto la chiusura momentanea del casello.

Autostrade per l'Italia per chi viaggi verso Ventimiglia consiglia di uscire ad Arenzano e rientrare a Genova Pegli.