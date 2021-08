Camion perde rimorchio in galleria, caos in autostrada

Ancora problemi in autostrada nella tarda mattinata di lunedì 9 agosto 2021.

Sulla A26, tra il bivio A10 e Masone verso Gravellona Toce, si sono formati 9 chilometri di coda, per un incidente all'interno della galleria Turchino, nel quale un camion ha perso il semirimorchio. Poco prima delle ore 11 sono state ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante e la carreggiata è stata liberata. A chi viaggia verso Alessandria-Milano Autostrade consiglia di utilizzare la A7 Milano-Genova. A causa dell'incidente si sono formate code anche sulla A10 in direzione Ventimiglia tra Pegli e il bivio A10/A26. Tutti i mezzi di soccorso sono intervenuti sul luogo dell' evento.

Code, in questo caso per i cantieri, anche sulla A7: tre chilometri tra Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Serravalle e altri tre chilometri tra Bolzaneto e Busalla.

Traffico intenso, infine, sulla A10 in direzione Genova con code tra Genova Pra' e il bivio A10/A7.