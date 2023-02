Camion perde carico di olive in autostrada: coda di 7 km

Incidente sull'autostrada A10 verso le 9 di venerdì 3 febbraio, tra Varazze e Voltri, dove si sta registrando una coda di 7 km in direzione Genova.

Nello specifico, un camion ha perso il suo carico di olive in salamoia spargendo il contenuto sulla carreggiata. Si è creata una lunga coda su una sola corsia: le altre, interessate dalla perdita degli alimentari e soprattutto dal loro condimento, sono state chiuse. L'uscita è consigliata ad Arenzano: attenzione, però, all'intasamento della viabilità ordinaria sulla via Aurelia, cosa che accade non di rado quando in autostrada il traffico è bloccato. Insomma, per il ponente si prospetta una mattinata difficile.

Dalle prime informazioni, non risulterebbero feriti. Sul posto, il personale Aspi e la Polizia Stradale.