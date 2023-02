Camion perde carico in A10: coda di 10 km, l'asfalto verrà rifatto nella notte con chiusura del tratto

Incidente sull'autostrada A10 verso le 9 di venerdì 3 febbraio, tra Varazze e Voltri, dove si sta registrando coda chilometrica in direzione Genova. Verso le 10, Autostrade ha segnalato "bollino nero" e traffico bloccato. Dopo le 10,40, coda di 10 km. Anche nel pomeriggio la situazione non cambia: alle 15, sempre 10 km di coda in aumento e anche il traffico sulla via Aurelia è congestionato.

Nello specifico, un camion per cause ancora da chiarire ha perso il suo carico di olive in salamoia spargendo il contenuto sulla carreggiata, al km 15+200. Non ci sono feriti, ma si è creata una lunga coda su una sola corsia: le altre, interessate dalla perdita degli alimentari e soprattutto dal loro condimento, sono state chiuse.

Per i mezzi leggeri è consigliata l'uscita ad Arenzano per poi rientrare a Pra': attenzione, però, all'intasamento della viabilità ordinaria sulla via Aurelia, cosa che accade non di rado quando in autostrada il traffico è bloccato. Insomma, per il ponente si prospetta una giornata molto difficile.

Per i mezzi pesanti diretti a Genova, Autostrade consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza.

Sul posto, il personale Aspi e la Polizia Stradale.

Autostrada chiusa dalle 22 alle 6 per ripristino

Il manto stradale in quel tratto - a causa della perdita di sostanza oleosa - verrà ripristinato dopo le 22, e il tratto stradale verrà chiuso da quell'ora: la riapertura è prevista alle 6 del mattino di sabato.

Verranno inoltre chiuse le piazzole e l'area di parcheggio "Terrarossa" situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli.

Si uscirà dunque obbligatoriamente ad Arenzano, e sarà possibile rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Pra'.

Non sarà l'unico tratto chiuso: si ricorda che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nella stessa notte, ma con orario 23-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione della galleria "Rianasso".