Incidente in A10, auto cappottata prima di Arenzano

L'auto ha sbandato prima della curva verso Arenzano e si è cappottata finendo con le ruote all'aria.

È questa la prima dinamica riportata dai vigili del fuoco intervenuti, insieme a polstrada e mezzi del 118, in autostrada in A10 al km 12.6, in direzione di Ventimiglia.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di mercoledì 6 dicembre e ha creato una coda di 2 chilometri durante le operazioni di ripristino della carreggiata. In soccorso agli occupanti del veicolo i sanitari della Golf5 e dell'ambulanza della Crose rossa ponente.