Tir prende fuoco in autostrada: cabina avvolta dalle fiamme, disagi traffico

Notte agitata, quella tra domenica e lunedì, sull'A7: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze sull'autostrada, in direzione sud, sullo svincolo di Bolzaneto, per l'incendio di un tir che stava trasportando frutta e verdura tra mezzanotte e l'una.

A prendere fuoco, in modo piuttosto violento, la cabina che ha successivamente coinvolto anche il rimorchio danneggiando il materiale trasportato.

Per fortuna, l'autista si è messo in salvo.

A causa dello sversamento di gasolio anche il manto stradale ha subito danni e l'uscita di Genova Bolzaneto è chiusa al traffico, provenendo da Milano. Per chi arriva dalla Lombardia è consigliato uscire a Genova Ovest e poi andare verso la Valpolcevera tramite la viabilità ordinaria.