Tragedia sull'A7, operaio travolto e ucciso

Tragico incidente nel primo pomeriggio di domenica 25 febbraio sull'autostrada A7.

Un operaio che si trovava sulla carreggiata in direzione Genova è stato investito da un'auto all'altezza di Castelnuovo Scrivia, nell'Alessandrino, intorno alle 14.30. L'impatto è stato violentissimo e purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 ma nonostante le manovre di rianimazione l'operaio è deceduto.