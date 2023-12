Incidente in autostrada con coda chilometrica, diverse auto coinvolte e tre feriti

Incidente stradale sull'autostrada A7 nella mattinata di mercoledì 6 dicembre, tra Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano. Immancabili le relative ripercussioni sul fronte del traffico: i chilometri di coda, verso le 11, erano 5.

Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto due auto e un camion poco prima delle 10: il conducente del mezzo pesante, primo veicolo della fila, per fortuna è illeso, mentre due coniugi che occupavano una delle auto sono finiti in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. La conducente dell'ultimo veicolo infine è stata portata in codice giallo all'Evangelico di Voltri. Per fortuna, comunque, nessuno è rimasto ferito in modo grave e tutte le persone portate al pronto soccorso sono coscienti.

Sul posto la polizia stradale, il personale di Autostrade, la Croce Verde di Busalla, la Croce Azzurra di Fegino e la Croce Rosa Rivarolese con l'automedica Golf 2.

Per quanto riguarda la viabilità autostradale, nella tarda mattinata si segnalano code per lavori tra Bolzaneto e l'allacciamento A7/A12 in direzione Genova, poi sulla A10 coda di 2 km tra Albisola e Varazze in direzione Genova e infine 2 km tra Arenzano e Celle Ligure.