Auto a fuoco e camion ribaltato: traffico in tilt in autostrada

Autostrada A7 nel caos nella serata di lunedì 19 febbraio 2024, con traffico bloccato tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova e coda anche in direzione Milano. Secondo quanto appreso dalla centrale operativa della Polizia Stradale, nel primo caso ci sono due chilometri di coda per il ribaltamento di un camion con perdita di carico avvenuta al chilometro 116 sulla corsia di sorpasso, nel secondo invece è tutto fermo per un'automobile che ha preso fuoco al chilometro 105 sulla corsia di emergenza.

Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Per chi viaggia verso Genova Autostrade consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per i soli veicoli leggeri, consiglia di uscire a Busalla e rientrare a Genova Bolzaneto Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 7 e ambulanze della Croce Verde Busalla e Croce Azzurra Fegino. L'autista del camion, un 40enne, è stato portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.

Nel pomeriggio in autostrada c'erano stati problemi anche sulla A12 con lunghe code tra Lavagna e Sestri Levante in direzione La Spezia per un veicolo in avaria in un cantiere.

