Incidente sulla A7, si ribalta cisterna e sparge vernice ovunque: tratto chiuso e poi riaperto

Alle ore 19 di sabato, sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, è stato chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, in direzione Serravalle Scrivia, a causa di un incidente avvenuto al km 84,7 nel quale è rimasta coinvolta una cisterna che si è ribaltata, sversando sulla carreggiata il suo carico di vernice. Le corsie sono poi state riaperte verso le 5 di domenica mattina e non si registra coda.

Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Aspi. Nel tratto interessato il traffico era bloccato e si è registrata coda per tutta la sera in direzione Serravalle Scrivia.

I tempi di percorrenza sulla rete autostradale ligure intanto si preannunciano, per la giornata di domenica, abbastanza tranquilli, ovviamente salvo imprevisti: secondo Autostrade per l'Italia, oggi nessuna fascia oraria è da bollino rosso. Quello giallo, corrispondente a tempi di attesa "superiori alla media", si trova in fascia mattutina sulla A10 (entrambe le direzioni), mentre tra il pomeriggio e la prima parte della sera un po' di traffico è previsto su A7 (tutte le direzioni), A12 (tutte le direzioni), A26 (tutte le direzioni e A10 (direzione Genova).