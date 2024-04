Incidente sull'autostrada A7: tir sul fianco e coda

Un chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Busalla, sull'autostrada A7 in direzione Genova, a causa di un incidente stradale. Un tir, per cause in via di accertamento, si è abbattuto su un fianco dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, più o meno all'altezza di Busalla.

Il 118 ha inviato sul posto, intorno alle ore 14:20 di lunedì 8 aprile 2024, l'automedica e un'ambulanza, dopo i primi soccorsi non è poi scattato il trasferimento in ospedale perché il conducente non avrebbe riportato grosse conseguenze. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per messa in sicurezza e accertamenti. Nel tratto, come detto, si sono verificati rallentamenti.

Altre code sono segnalate sulla A12 tra Recco e Nervi verso Genova (un chilometro intorno alle ore 15:30) e sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure (due chilometri alle 15:20), in entrambi i casi per lavori.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp.