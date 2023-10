Autostrada, tir in avaria vicino al cantiere: traffico bloccato e coda chilometrica

Pomeriggio da incubo per gli automobilisti, ma non a causa di Halloween: traffico bloccato e "bollino nero" sull'autostrada A26, intorno alle 17,30 di martedì 31 ottobre, tra Ovada e Masone, in direzione Voltri, per mezzo pesante in avaria.

A intasare il traffico - dal km 29,9 - un tir che si è guastato vicino a un cantiere con restringimento di corsie che aveva già provocato una coda chilometrica. Il mezzo pesante si è fermato proprio nel tratto in cui si transitava su corsia unica, bloccando di conseguenza completamente il passaggio.

La polizia stradale sul posto sta operando per far intervenire il carro attrezzi nel minor tempo possibile. Si registra intanto una coda di circa 3 km.

"Il traffico è paralizzato, siamo da mezz'ora con il motore spento in galleria" è la testimonianza di un lettore che ha scritto alla redazione di GenovaToday.

"Siamo fermi in coda da un'ora e 45 minuti prima di Ovada" è un'altra segnalazione ricevuta poco dopo le 18,30.