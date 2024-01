Incidente in autostrada: maxi coda di 10 km

Incidente stradale con relativa maxi coda che dopo le 16 ha raggiunto i 10 km sull'autostrada A26 nel pomeriggio di martedì 9 gennaio, tra Voltri e Ovada in direzione Gravellona Toce. È successo all'interno della galleria Lagoscuro dove un camion ha urtato accidentalmente un piedritto in corrispondenza di un cantiere.

L'incidente verso le ore 14,30: inizialmente si era formato un tappo, poi il traffico si è sbloccato ma è rimasta una decina di chilometri di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Autostrade consiglia ai soli veicoli leggeri di uscire a Masone e rientrare a Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze e per i camion diretti a Milano, Aspi suggerisce di percorrere la A7 Serravalle-Genova, oppure per Torino e Alessandria percorrere la diramazione di Novi Ligure, da cui sarà possibile proseguire sulla A26 in direzione Gravellona Toce.